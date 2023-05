Un contre-la-montre individuel exigeant au programme de cette 20ème étape du Giro. L’étape débute par 11 km de terrain plat ou en légère montée (dont 6 sur la piste cyclable de l’Alpe Adria), suivie du terrible Monte Lussari (7,5 km à 12,1%). Il y aura une zone prévue pour le changement de vélo au pied de la dernière difficulté. Les 5 premiers kilomètres du Monte Lussari sont les plus exigeants avec plus de 15% de pente moyenne ! On retrouve ensuite 1,5 km moins difficile à 3,9% de moyenne avant de retrouver une rampe de 600 mètres à 12% et de basculer vers le sommet. Les écarts entre les favoris pourraient être importants. Le premier coureur s’élancera à 11 h 30 tandis que le maillot rose Geraint Thomas partira à 17 h 14.

Nos favoris : Primoz Roglic, Geraint Thomas, Joao Almeida.

Comment suivre l’étape ? 11 h 30 sur Eurosport 1.