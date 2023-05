Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce dimanche, la 21ème et dernière étape du Giro 2023. Le Britannique, qui dispute sa dernière saison et son dernier Giro, s’est imposé au sprint dans les rues de Rome. Il devance Alex Kirsch (Trek-Segafredo) et Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) a lui été victime d’une chute dans les derniers mètres. Après avoir renversé Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) lors du contre-la-montre hier, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) remporte le premier Giro de sa carrière. Sur le podium final, il devance Thomas et Joao Almeida (UAE Team Emirates). Premier Français, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) termine 5ème au général et remporte le maillot Azzuro de meilleur grimpeur.

La vidéo de l’arrivée

Mark Cavendish gagne la dernière étape de ce #Giro 2023 ! Le Britannique a surclassé la concurrence au sprint à Rome, où Primoz Roglic remporte son premier Tour d'Italie pic.twitter.com/Rl32hRjAIT — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 28, 2023

La réaction de Mark Cavendish

« Je suis super content, ça a été une journée incroyable. Mes coéquipiers ont fait un excellent travail. Ma première victoire remonte à 2008, être ici à nouveau, c’est incroyable. C’était très agréable de voir beaucoup de collègues et d’amis heureux pour moi après l’arrivée comme Geraint Thomas. »

La réaction de Primoz Roglic

« J’ai vraiment aimé rouler dans les rues de Rome, mais je n’ai toujours pas réussi à réaliser ce que signifie gagner le Giro d’Italia. J’ai essayé de contenir mes émotions après ce qui s’est passé hier. Rome est une ville spectaculaire. Chaque victoire est spéciale et je suis reconnaissant de pouvoir l’avoir. Elle restera pour le reste de ma vie ».

Le classement de la 21ème étape du Giro 2023