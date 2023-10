Pour la quatrième fois de son histoire, le Giro d’Italia s’élancera du Piémont en 2024. Une première arrivée au sommet attend les coureurs dès la 2ᵉ étape.

Le Giro d’Italia 2024 s’élancera le samedi 4 mai de Venaria Reale. Le Grand Départ de cette 107ᵉ édition a été présentée à Turin au Grattacielo Piemonte. La Région du Piémont accueillera les trois premières étapes – et le départ de la quatrième étape -. Dès le premier jour, le tracé sera propice aux attaques avec l’ascension du Colle Maddalena avant de redescendre sur la ligne d’arrivée à Turin. Le lendemain, ce sera déjà l’heure d’une arrivée en montée avec le San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella). La troisième et dernière étape piémontaise sera : Novara → Fossano, taillée pour les sprinteurs, mais avec un final délicat. Le peloton quittera le Piémont le 7 mai avec le départ de la quatrième étape à Acqui Terme.

1ʳᵉ étape du Giro 2024

Une première étape exigeante attend les coureurs. La course arrivera à Turin par le nord. Le Colle Maddalena depuis le côté du Corso Casale sera à escalader dans le final avant de redescendre jusqu’à Moncalieri et la ligne d’arrivée. Le final sera propice aux attaques.

2ᵉ étape du Giro 2024

Après avoir escaladé les deux premières ascensions de Oasi Zegna et Nelva, le peloton abordera la montée finale de 13 km du Santuario di Oropa (Biella), théâtre de la victoire épique de Marco Pantani en 1999. Les favoris du classement général devront être en forme dès le début du Giro avec cette première arrivée au sommet dès le deuxième jour de course.

3ᵉ étape du Giro 2024

Après deux premiers jours exigeants, la troisième étape est adaptée aux sprinteurs malgré un final délicat. Les coureurs quittent le Piémont et partent de Novara, direction Fossano au terme de 165 kilomètres de course jusqu’à la rampe finale menant à l’arrivée.

Mauro Vegni, directeur du Giro d’Italia :

« Ce sera un Grand Départ spectaculaire. Nous commencerons par des étapes difficiles et exigeantes pour lesquelles les coureurs qui aspirent au maillot rose devront être prêts dès le départ. Tant l’étape d’ouverture que la deuxième étape, avec un final sélectif et une arrivée en montée à Oropa, pourrait créer des écarts entre les favoris. Oropa sera la Montagna Pantani de l’édition 2024, 25 ans après l’une des victoires les plus épiques des Pirates. La troisième étape cache aussi quelques écueils, car l’arrivée à Fossano est en montée et il ne sera pas facile pour les purs sprinteurs de rivaliser avec les puncheurs. Nous allons nous amuser ».