Steve Cummings, directeur de course Ineos Grenadiers :

« Nous avons sélectionné un équipage solide et polyvalent pour le Giro d’Italia de cette année, qui nous permettra de courir comme nous aimons. Ce seront trois longues semaines de plein gaz, de courses difficiles. Avec Geraint, nous avons l’un des coureurs les plus expérimentés du peloton pour mener la charge jusqu’à Rome. C’est un vainqueur confirmé, un brillant cycliste et un grand leader. Au classement général, nous avons trois coureurs qui ont tous terminé dans le top 10 de cette course, donc nous abordons cette course avec confiance dans l’expérience du groupe. Il y aura de la bataille pour le classement général avec six arrivées au sommet, mais il y aura aussi de nombreuses chances de victoires d’étapes, notamment avec deux contre-la-montre ».

Geraint Thomas :

« Ma préparation s’est bien déroulée et je me sens bien avant le départ. Nous avons un line-up solide et il y a une bonne complicité avec ce groupe. Le noyau est le même que celui de l’équipe du Giro de l’année dernière, avec quelques ajouts intéressants pour cette année. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au camp d’entraînement, nous savons ce que nous devons faire et nous nous sentons tous très motivés pour faire le travail et le livrer ».

« De toute évidence, Tadej Pogačar est le favori d’avant-course et a une équipe solide autour de lui, et cela change un peu la dynamique de la course. Mais cela signifie également que tous les regards seront tournés vers lui pendant trois longues semaines de course intense. Notre plan est d’être agressif, de prendre la course et de rechercher toutes les opportunités pour ajouter de la pression et prendre du temps. Avec le projet de courir le Giro puis de se lancer directement dans le Tour de France, il y a eu une approche différente et une construction plus lente cette saison. Mais je me sens bien et je ne pense pas au-delà des prochaines semaines en Italie. Mon seul objectif maintenant est le Giro et y arriver dans ma meilleure forme possible ».