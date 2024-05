À quelques jours du grand départ du Giro 2024, voici les favoris du premier Grand Tour de la saison.









Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ★★★★★

Ce n’est un secret pour personne : le Slovène sera le grand favori de ce Tour d’Italie 2024. C’est la première fois de sa carrière qu’il va disputer le Giro. En montagne, au sprint, sur les contre-la-montre, Pogačar est au-dessus de tous ses concurrents pour le classement général dans tous les domaines. En l’absence de Vingegaard, Roglic ou encore Evenepoel, le Slovène semble avoir le champ libre pour remporter le Giro.





Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ★★★

À 37 ans, Geraint Thomas, c’est la valeur sûre d’Ineos Grenadiers sur les Grands Tours. Passé tout proche de la victoire sur le Giro en 2023, le Gallois sait cibler ses objectifs. On ne le voit pas non plus rivaliser avec Tadej Pogačar pendant trois semaines, mais il sera un candidat plus que sérieux au podium et pourra compter sur une équipe solide à ses côtés avec Tobias Foss, Filippo Ganna, ou encore Thymen Arensman.





Ben O’Connor (Déctahlon AG2R La Mondiale) ★★★

Et si c’était la bonne année pour Ben O’Connor ? Depuis son arrivée chez AG2R La Mondiale, l’Australien a endossé le rôle de leader sur les Grands Tours. Malgré une belle quatrième place sur le Tour de France 2021, il n’est pas encore parvenu à décrocher un podium. Cette année, l’équipe Déctahlon AG2R La Mondiale a franchi un cap et Ben O’Connor a eu une préparation idéale pour le Giro 2024, où il visera le podium final.





Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) ★★

En l’absence de Lennard Kämna, Daniel Felipe Martinez sera le leader de la Bora-Hansgrohe. Auteur d’un très bon début de saison sous ses nouvelles couleurs, le Colombien a chuté sur les Strade Bianche, l’handicapant sur Tirreno-Adriatico. Très explosif, bon rouleur, et excellent grimpeur, Martinez visera le top 5 sur ce Giro. Son meilleur résultat sur un Grand Tour reste sa 5ᵉ place sur le Tour d’Italie 2021, alors qu’il était le lieutenant d’Egan Bernal chez Ineos Grenadiers.





Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) ★★

Pour ce qui pourrait être sa dernière saison chez les professionnels, Romain Bardet arrive sur le Giro en forme et avec une belle 2ᵉ place décrochée sur Liège-Bastogne-Liège. Après son abandon en 2022, alors qu’il semblait capable de se battre pour le maillot rose, l’Auvergnat tentera de se battre pour les premières places, de réaliser le meilleur classement général possible tout en visant une victoire d’étape.





Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ★ ★

Comme l’an dernier, Thymen Arensman devrait jouer le rôle de coéquipier pour Geraint Thomas. Mais le Néerlandais pourrait également jouer sa carte personnelle si l’équipe lui en laisse l’opportunité. 6ᵉ du classement général en 2023, Arensman est un bon grimpeur, mais aussi un excellent rouleur. À 24 ans, il sera l’un des principaux prétendants au maillot blanc de meilleur jeune.





Cian Uijtdebroeks ( Team Visma | Lease a Bike) ★★

Après la Vuelta 2023, Cian Uijtdebroeks va disputer le deuxième Grand Tour de sa carrière. À 21 ans, il sera le leader de la Visma | Lease a Bike pour réaliser un bon classement général en l’absence de Jonas Vingegaard et Sepp Kuss. Le Belge n’a plus épinglé un dossard depuis le Tour de Catalogne et sort d’un gros stage en altitude. Il sera l’un des favoris au maillot blanc face à Arensman et devrait, selon nous, se battre pour le top 5.





Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ★

On a hesité avec Damiano Caruso, 2ᵉ en 2021 et 4ᵉ du Giro l’an dernier, mais on a finalement décidé de choisir Antonio Tiberi comme favori pour la Bahrain-Victorious. À 22 ans, l’Italien sait tout faire et réalise une saison solide. 3ᵉ du Tour des Alpes, 8ᵉ du Tour de Catalogne, le coureur de la Bahrain-Victorious sera à surveiller et pourrait se mêler à la lutte pour le maillot blanc.