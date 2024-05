Les huit coureurs d’Intermarché-Wanty porteront un maillot spécial sur le Giro, en hommage au partenaire de l’équipe : Vini Fantini.

Pour la troisième année consécutive, les huit coureurs de l’équipe Intermarché-Wanty porteront un maillot spécial sur le Tour d’Italie. Confectionnée par l’équipementier Verge Sport, cette nouvelle, rend hommage au partenaire viticole italien Vini Fantini. Au cours de cette 107ᵉ édition qui débute ce samedi 4 mai depuis la cité piémontaise de Venaria Reale, le peloton du Giro traversera quatre régions où le Groupe Fantini est actif : les Abruzzes, la Basilicate, la Campanie et la Toscane.

La palette de couleurs du nouveau maillot marie les nuances de bleu avec le jaune fluorescent caractéristique à la World Team wallonne. Une référence à la côte Adriatique et les collines qui encerclent le siège du groupe Vini Fantini, situé à Ortona dans la région des Abruzzes. Le créateur belge stycle.design fait un clin d’œil à la cuisine italienne en présentant de manière ludique toutes sortes de pâtes italiennes, comme les linguini, les farfalle, les gnocchis ou les raviolis. La position du logo Vini Fantini est bien visible sous les partenaires-titres au niveau du ventre et désormais également au niveau du dos, en plus de sa position habituelle sur le flanc gauche du cuissard.

NEW KIT DAY 🩵💛 Bini reveals our special kit for the #Giro honoring our partner 𝗩𝗜𝗡𝗜 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡𝗜 😍 🎥 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/9jC9UefujX — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 2, 2024

Biniam Girmay :

« Il y a deux ans, nous avons réalisé un Tour d’Italie mémorable, vêtus pour la première fois d’un maillot spécial en l’honneur de notre partenaire italien Vini Fantini. La saison dernière, mes coéquipiers ont également fait briller la tunique dans une palette de couleurs plus claires, qui reflétait le bleu clair du ciel italien au-dessus des vignes. Je suis heureux que cette année encore, un motif à dominante bleue ait été choisi en référence à la mer Adriatique, car j’adore cette couleur. La combinaison avec notre traditionnel jaune fluo crée une synergie parfaite qui nous permettra de nous démarquer dans le peloton. J’ai vraiment hâte de me présenter au départ de mon deuxième Giro ce samedi avec cette tunique spéciale et de rendre fiers tous nos partenaires italiens, et en particulier Vini Fantini ! »