Jonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Giro d’Italia 2024. Dès les premiers hectomètres, six hommes attaquent pour constituer la première échappée de cette 107ᵉ édition. Devant, on retrouve trois Français : Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), Louis Barré (Arkéa-B&B Hotels), Nicolas Debeaumarché (Cofidis) mais aussi Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) et Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Derrière, les UAE Team Emirates de Tadej Pogačar contrôlent l’écart.

🏔️ He won't be today's combative (weird huh), but @L_Calmejane will be wearing the Maglia Azzurra tonight in Torino #Giroditalia pic.twitter.com/GaieZOyaCf — Giro d'Italia (@giroditalia) May 4, 2024

Bardet et Arensman distancés

Dans la principale ascension du jour, le Colle Maddalena, Lilian Calmejane passe à l’offensive pour prendre les points au sommet et prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. Dans le peloton, à la surprise générale, Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ou encore Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) sont distancés. Dans la descente, sept coureurs prennent quelques longueurs d’avance et abordent la dernière difficulté en tête dont Damiano Caruso (Bahrain-Victoirous) ou Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) encore Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale).

ET C'EST PARTI POUR LE SHOW 𝐓𝐀𝐃𝐄𝐉 𝐏𝐎𝐆𝐀𝐂𝐀𝐑 🔥 Suivez le #Giro en exclusivité sur Eurosport #LesRP pic.twitter.com/Bbm1YMCKz1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 4, 2024

Dès le pied de la dernière ascension de Corso Moncalieri, Tadej Pogačar attaque dès le pied, seulement suivi par Jonathan Narvaez, et Maximilian Schachmann, qui parvient à revenir sur le duo de tête. Dans les rues de Turin, Narvaez s’impose au sprint devant Schachmann et Pogacar. Alex Baudin est 4ᵉ, tandis que les principaux favoris de ce Giro terminent à 10″ du trio de tête.

𝐏𝐎𝐆𝐀𝐂𝐀𝐑 𝐍𝐎 𝐄𝐒 𝐈𝐌𝐁𝐀𝐓𝐈𝐁𝐋𝐄 ❤️‍🔥 Jonathan Narváez bate al esloveno en Turín en una actuación espectacular y roba a Pogacar la primera victoria y maglia rosa 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES y APP.#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/BtFcEsgJid — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 4, 2024

La réaction de Jonathan Narvaez :

« C’est un super sentiment. Nous avions prévu ça avec l’équipe, mais j’ai dû suivre Pogacar et ça me fait encore mal maintenant. Ça a été très dur, mais à la fin, j’y suis arrivé. Dans le sprint, je pense qu’il y est allé trop longtemps. C’est incroyable. Nous n’avons pas beaucoup d’occasions dans un Grand Tour de gagner une étape et d’empocher le Maglia Rosa. J’avais rêvé de ce maillot. Cela a été très difficile de l’obtenir. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Giro d’Italia

Jonathan Narvaez Maximilian Schachmann Tadej Pogačar

Results powered by FirstCycling.com