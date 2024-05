Le 5 mai, sur le Tro Bro Leon, les coureurs de la formation Arkéa-B&B Hotels porteront un maillot collector, aux couleurs du territoire breton.

Afin de célébrer les 20 ans de l’équipe managée par Emmanuel Hubert, et les 40 ans d’existence du Tro Bro Leon, les coureurs de la formation World Tour Arkéa-B&B Hotels disputeront le 5 mai, le Tro Bro Leon, avec un maillot « Excalibur » collector décliné dans une version blanche et noire, rappelant, ainsi, les couleurs du territoire breton.

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-B&B Hotels :

« Le Tro Bro Leon fêtera cette année son 40ᵉ anniversaire, et comme toutes les épreuves cyclistes professionnelles disputées en Bretagne, il revêt une grande importance pour l’équipe Arkéa-B&B Hotels, laquelle célèbre en 2024 ses vingt ans de présence au sein du peloton professionnel. Le Tro Bro Leon est « la course » qui réunit l’ensemble des composantes constituant la force et la beauté de notre territoire : la mer et la terre, avec ses fameux ribinoù. Afin de marquer le 40ème anniversaire de cette épreuve, le 5 mai, nous avons décidé, en collaboration avec les partenaires de l’équipe, Arkéa-B&B Hotels, de créer un maillot édition spéciale, que nos coureurs porteront le jour de la course. Ce maillot sera aux couleurs de notre région : blanc et noir, et en quelque sorte un « Gwen Ha Du », revisité que nous serons fiers de porter sur les routes du 40ème Tro Bro Leon « .