La 41ᵉ édition du Tro Bro Leon a lieu ce dimanche 5 mai. Arnaud De Lie, Benoît Cosnefroy,… Voici le parcours et les favoris.

Le Tro Bro Leon 2024, c’est ce dimanche 5 mai. Créée en 1984, la course est inscrite au calendrier UCI Pro Series. Cette épreuve bretonne est unique en son genre avec ses ribinoù (chemins agricoles, petites routes) empruntés par les coureurs chaque année. L’an dernier, Giacomo Nizzolo (Israel – Premier Tech) avait remporté l’épreuve devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Nils Eekhof (Team DSM).

Le palmarès du Tro Beo Leon

Le parcours du Tro Bro Leon

La 40ᵉ édition du Tro Bro Leon proposera un kilométrage record de ribins, les chemins de terre et de pierres qui font la particularité de l’épreuve bretonne : 34,6 km en 29 secteurs sur un total de 203,6km de course. Retour du double passage devant le château de Keroüartz pour une dernière heure de course qui s’annonce passionnante avec un Arnaud De Lie avide de revanche après sa deuxième place l’an passé. Pour la première fois, les ribins seront numérotés dans l’ordre décroissant, comme les pavés de Paris-Roubaix.

Les 29 ribinoù du Tro Bro Leon 2024

Arnaud Gérard, directeur sportif Arkéa-B&B Hotels :

« Inutile, je pense de souligner l’importance des courses en Bretagne pour une formation comme Arkéa-B&B Hotels ! Le Tro Bro Leon l’est sans doute un peu plus que les autres du fait que cette épreuve prend racine dans le département de nos deux partenaires titres, Arkéa et B&B Hotels, le Finistère. On sent chaque année la motivation de nos coureurs au départ de cette course atypique et si difficile à maîtriser du fait du mixte qu’elle propose entre chemins et routes asphaltées. Cette montée d’adrénaline pousse aussi tout le staff. Cette année en plus nous allons nous aligner au départ avec un maillot « Excalibur » collector, blanc et noir qui n’est pas sans rappeler le célèbre Gwan Ha Du si cher aux Bretons et Bretonnes ».

Les favoris du Tro Bro Leon





Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ★★★★





Riley Sheehan (Israel – Premier Tech) ★★★





Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels) ★★★





Hugo Page (Intermarché-Wanty) ★★





Axel Zingle (Cofidis) ★★





John Degenkolb (Team dsm-firmenich PostNL) ★★





Jospeh Blackmore (Israel – Premier Tech) ★★





Bryan Coquard (Cofidis) ★★





Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ★





Sam Watson (Groupama-FDJ) ★





Pierre Gautherat (Déctahlon AG2R La Mondiale) ★





Anthony Turgis (Team TotalEnergies) ★





Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93) ★





Comment suivre le Tro Bro Leon ?

La course sera à suivre en direct sur les antennes de France 3 et d’Eurosport.