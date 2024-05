Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 40ᵉ édition du Tro Bro Leon. Malgré de nombreuses crevaisons dans les ribins bretons, le Le Taureau de Lescheret était le plus fort, en attaquant à plusieurs reprises dans le secteur de la ferme notamment. 2ᵉ l’an dernier, De Lie s’impose au sprint devant Clément Venturini (Arkéa-B&B Hotels) et Pierre Gautherat (Décathlon AG2R La Mondiale). Après un début de saison compliqué, le Belge décroche sa deuxième victoire en 2024.

🚴🏻‍♂️ 9 coureurs pour se disputer la victoire en conclusion d’une superbe journée de course. 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre du #TroBroLeon 2024 🚴🏻‍♂️ 9 contenders vying for the victory after a great day of racing. 🏆

⏪ Relive the last kilometre pic.twitter.com/wDYsVi0h2c — TRO BRO LEON (@trobroleon) May 5, 2024

La réaction d’Arnaud De Lie :

« Cela me fait vraiment plaisir. uelle course. Nous avons eu notre part de malchance. Heureusement, nous avons su rester calme à chaque revers. Je me sentais vraiment bien, j’avais de belles jambes, et j’ai donc réessayé à la fin. Cela n’a pas vraiment fonctionné et nous avons donc dû sprinter à neuf. Là aussi, j’ai pu garder mon calme et je n’ai pas fait la même erreur que l’année dernière lorsque j’avais attaqué en premier. «

Le classement du Tro Bro Leon 2024

Arnuad De Lie Clément Venturini Pierre Gautherat

