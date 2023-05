La 39ème édition du Tro Bro Leon a lieu ce dimanche 7 mai. Cette année, il y aura 204,1 km et 27 secteurs empierrés à traverser lors de « l’enfer de l’Ouest ».

Ce dimanche 7 mai a lieu la 39ème édition du Tro Bro Leon. Créée en 1984, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Pro Series. Il s’agit également de la 10ème manche de la coupe de France de cyclisme 2023. L’an dernier, Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) s’était imposé devant Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) et Connor Swift (Arkéa-Samsic). Cette année, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) sera l’un des favoris.

Le parcours du Tro Bro Leon 2023

La majorité des secteurs empierrés, aussi appelés Ribinou, se situent dans les 70 derniers kilomètres. Parmi les secteurs les plus difficiles, on retrouve celui de Kerouant, à plus de 50 km de l’arrivée, mais aussi celui de Keradraon / Kerouartz, à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. C’est ici que devrait se jouer la victoire.

Les 27 secteurs empierrés

Mickaël Leveau, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Le parcours du Tro Bro Leon, sur le papier, semble plus facile que celui proposé lors de l’édition 2022. Ce qui peut le rendre difficile, les conditions météos si le vent, et la pluie venaient à s’inviter sur cette compétition. Nous avons des coureurs qui possèdent une belle expérience de cette épreuve, avec en premier lieu, Laurent Pichon qui connaît les moindres recoins du Tro Bro Leon. Nous avons aussi remporté cette épreuve lors des deux éditions précédentes, notamment Hugo Hofstetter qui s’était imposé au sprint l’an passé. »

Les favoris du Tro Bro Leon 2023

Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

4ème l’an dernier, il sera l’un des favoris.

John Degenkolb (Team DSM)

7ème de Paris-Roubaix après une chute, il est en forme.

Florian Vermeersch (Lotto Dstny)

12ème de Roubaix et du Tour des Flandres, il devrait être à son avantage.

Romain Grégoire (Groupama-FDJ)

8ème des Strade Bianche, il aime ce genre de courses.

Matis Louvel (Arkéa-Samsic)

6ème l’an dernier, le Normand sera à surveiller.

Max Walscheid (Cofidis)

8ème de Paris-Roubaix, l’Allemand aura une belle carte à jouer.

Sam Watson (Groupama-FDJ)

5ème l’an dernier, il sera l’un des leaders de la Groupama-FDJ.

Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic)

Il tentera de conserver sa victoire.









Axel Zingle (Cofidis)

Vainqueur de la Classic Loire Atlantique, il sera à suivre.





Comment suivre le Tro Bro Leon 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur France 3 et Eurosport 2.