Au départ du Tour d’Italie pour la première fois de sa carrière, Tadej Pogačar sera le grand favori de cette 107ᵉ édition.

UAE Team Emirates vient de dévoiler l’équipe qui disputera le Giro d’Italia (4-26 mai). Tadej Pogačar sera au départ de son premier Tour d’Italie et sera le grand favori de cette 107ᵉ édition. En montagne, le Slovène sera épaulé par Felix Grossschartner et Rafal Majka notamment. Juan Sebastian Molano mènera l’équipe dans les étapes de sprint.

L’équipe UAE Team Emirates pour le Giro 2024 :

Mikkel Bjerg

Vegard Stake Laengen

Felix Grossschartner

Rafal Majka

Sébastien Molano

Domen Novak

Rui Oliveira

Tadej Pogačar

Tadej Pogačar :

« La préparation du Giro s’est très bien passée. Je n’ai pas beaucoup couru cette année, seulement 10 jours, donc je me sens frais et prêt à affronter mon premier Giro. C’est une course que je rêvais de faire depuis longtemps et j’ai l’impression que maintenant le moment est venu de me lancer. J’ai beaucoup couru en Italie en tant qu’amateur et cela a été un pays important dans mon parcours de cycliste. C’est certainement l’un de mes endroits préférés pour faire du vélo et j’aime aussi la culture et bien sûr la nourriture. J’espère que nous pourrons faire de ce mois un moment spécial. Évidemment, mon objectif est de viser le classement général et nous avons aussi Molano pour les sprints et une équipe très solide en général. Nous avons hâte que cela commence ».