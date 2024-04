Tobias Foss (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour des Alpes. Dans la dernière ascension du jour, onze coureurs s’extirpent du peloton. Dans les derniers hectomètres, Tobias Foss, Chris Harper (Jayco-AlUla), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) et Ben O’Connor prennent quelques secondes d’avance. Tobias Foss prend le meilleur sur ses adversaires et s’impose au sprint devant Harper et Chaves. À 26 ans, le Norvégien décroche sa cinquième victoire chez les professionnels, la première victoire depuis son titre de champion du monde du contre-la-montre en 2022.

Tobias Foss remporte la première étape du Tour des Alpes ! Le Norvégien prend la tête du général au terme d'un final qui a vu une dizaine de coureurs se détacher dans la dernière descente. #lequipeVELO #TouroftheAlps pic.twitter.com/PqrHcS7S8G — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 15, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour des Alpes