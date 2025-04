Le Tour des Alpes 2025 s’élance ce lundi. Romain Bardet, Antonio Tiberi, Felix Gall, Jai Hindley, Paul Seixas,… Voici le parcours et les favoris.

La 48ᵉ édition du Tour des Alpes a lieu du 21 au 25 avril. Créée en 1962, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 200 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) avait remporté le classement général devant Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) et Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Vainqueur de l’épreuve en 2022, Romain Bardet (Picnic PostNL) sera au départ, tout comme Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ou encore Thymen Arensman (Ineos Grenadiers).

Le palmarès du Tour des Alpes

Le parcours du Tour des Alpes 2025

1ʳᵉ étape : San Lorenzo Dorsino → San Lorenzo Dorsino (148,5 km)

2ᵉ étape : Mezzolombardo → Sterzing (178 km)

3ᵉ étape : Sterzing → Innichen (145,5 km)

4ᵉ étape : Sillian → Obertilliach (162,7 km)

5ᵉ étape : Lienz → Lienz (112,2 km)

Les favoris du Tour des Alpes 2025





Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ★★★★





Jai Hindley (RedBull Bora-Hansgrohe) ★★★★





Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ★★★





Romain Bardet (Picnic PostNL) ★★★





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ★★★





Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★





Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ★★





Derek Gee (Israel – Premier Tech) ★★





Max Poole (Picnic PostNL) ★





Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) ★





Eddie Dubar (Jayco-AlUla) ★





Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





La startlist du Tour des Alpes 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre le Tour des Alpes 2025 à la TV ?

Le Tour des Alpes sera à suivre en direct sur la Chaîne l’Équipe et sur Eurosport.