Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) n’a pas pris le départ de la 5ème et dernière étape du Tour des Alpes 2023. « En raison d’une maladie et d’un manque de coureurs en Belgique, Aleksandr Vlasov ne participera pas à l’étape finale d’aujourd’hui du Tour des Alpes et se rendra à la place en Belgique pour Liège-Bastogne-Liège », précise l’équipe Bora-Hansgrohe. Vlasov occupait la 7ème place du classement général, à 49″ du leader Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).