Tao Geoghegan Hart a remporté, ce vendredi, le Tour des Alpes 2023. Simon Carr (EF Education-EasyPost) a lui remporté la 5ème et dernière étape. Le coureur britannique s’est imposé en solitaire après avoir attaqué dès le pied de la dernière difficulté. Après un numéro en solitaire, il devance ses compagnons d’échappée, Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) et Matteo Fabro (Bora-Hansgrohe). Derrière, la bataille finale entre les favoris n’aura finalement pas eu lieu lors de cette dernière étape. Au classement général final, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) devance Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) et Jack Haig (Team Bahrain-Victorious).

Le classement de la 5ème étape du Tour des Alpes