Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour des Alpes 2025. Présents dans la bonne échappée du jour, les deux coureurs de la formation Décathlon AG2R La Mondiale, Paul Seixas et Nicolas Prodhomme, s’envolent vers la victoire dans la dernière difficulté du jour. Alors que l’équipe voulait que Seixas décroche sa première victoire chez les professionnels, le jeune grimpeur a laissé Nicolas Prodhomme lever les bras, lui aussi pour la première fois de sa carrière. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a distancé tous ses concurrents dans le groupe des favoris et remporte ce Tour des Alpes 2025. Sur le podium final, il devance Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) et Derek Gee (Israel – Premier Tech).

💬 Paul Seixas, 2e de l’étape 5 du Tour des Alpes : « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne, mais je leur ai dit que : « Non, Nicolas Prodhomme la méritait plus que moi ». »#lequipeVELO pic.twitter.com/aUvqJEYzfF — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 25, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour des Alpes 2025

Nicolas Prodhomme Paul Seixas Emil Herzog

