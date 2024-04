Le Tour des Alpes 2024 a lieu du 15 au 19 avril. Ben O’Connor, Romain Bardet,… Voici le parcours et les favoris de cette 47ᵉ édition.

La 47ᵉ édition du Tour des Alpes début ce lundi 15 avril. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes montagneuses à travers le massif. Créée en 1962, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) avait remporté le classement général devant Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) et Jack Haig (Bahrain-Victorious). Cette année encore, aucun grand favori ne se détache et on devrait assister à une belle bagarre pour la victoire.

Le palmarès du Tour des Alpes

Le parcours du Tour des Alpes

1ʳᵉ étape : Neumarkt/Egna → Kurtinig/Cortina (133,3 km)

2ᵉ étape : Salurn/Salorno → Stans (190,7 km)

3ᵉ étape : Schwaz → Schwaz (124,8 km)

4ᵉ étape : Leifers/Laives → Borgo Valsugana (141,3 km)

5ᵉ étape : Levico Terme → Levico Terme (118,6 km)

Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) :

« Suite aux deux semaines à l’Etna avec l’équipe, on aborde cette course comme la préparation finale comme le Giro. Le but est d’affiner la forme, monter des cols à allure course et fédérer un groupe autour de Ben O’Connor. L’approche de la course est assez détendue, car même si on vise des victoires d’étape, pour beaucoup d’entre nous, l’objectif de la saison reste le Giro ».

Les favoris du Tour des Alpes

Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★★





Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ★★★





Chris Harper (Jayco-AlUla) ★★★





Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) ★★









Wout Poels (Bahrain-Victorious) ★★





Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ★★





Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) ★





Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) ★





Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ★





La startlist du Tour des Alpes

Comment suivre le Tour des Alpes ?

La course sera à suivre en direct sur la chaîne l’Équipe 21.