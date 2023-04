Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape du Tour des Alpes en haut de Brentonico San Valentino (15,4 km à 7,5%). Le coureur allemand a placé son accélération à 6 km de l’arrivée et a été vite rejoint par Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost). Dans le dernier kilomètre, Kämna distance Cepeda et s’en va seul remporter cette 3ème étape. Il s’impose devant son coéquipier Aleksandr Vlasov et Cepeda qui terminent à 4″. 4ème de l’étape, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) conserve son maillot vert de leader. Au général, il compte désormais 22″ d’avance sur son nouveau dauphin, Hugh Carthy (EF Education-EasyPost).

