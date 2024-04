Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour des Alpes. Dans la dernière ascension du jour, Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) passe à l’offensive, suivi par Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale), Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) et le leader de la course Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) mais ça se regroupe à 5 kilomètres de l’arrivée. C’est finalement Aurélien Paret-Peintre qui s’impose au sprint devant Antonio Tiberi et son petit frère et coéquipier Valentin. Juan Pedro Lopez remporte le classement général devant Ben O’Connor et Antonio Tiberi.

Aurélien Paret-Peintre remporte la dernière étape du Tour des Alpes, Valentin Paret-Peintre, son frère, prend la 3e place ! #lequipeVELO pic.twitter.com/2XyrglU1K1 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 19, 2024

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour des Alpes

Aurélien Paret-Peintre Antonio Tiberi Valentin Paret-Peintre

Results powered by FirstCycling.com