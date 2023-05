Vainqueur du contre-la-montre au Monte Lussari ce samedi, Primoz Roglic a renversé le Giro à la veille de l’arrivée à Rome.

Le contre-la-montre du Monte Lussari aura tenu toutes ses promesses. Vainqueur de l’étape, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a devancé Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) de 40 secondes et s’empare du maillot rose à la veille de l’arrivée à Rome. Le Slovène devrait remporter le premier Giro de sa carrière, 14″ devant Thomas et 1:15″ devant Almeida (UAE Team Emirates).

« Je n’ai pas encore de mots pour ça. C’est de cela qu’il s’agit. Il est hors de question d’abandonner tant qu’il y a une lueur d’espoir. Nous l’avons encore vu aujourd’hui. Parfois, vous perdez, et parfois, vous gagnez. Aujourd’hui, nous sommes sortis vainqueurs. Je voulais rendre fiers les gens ici et tous les fans du monde entier. C’était mon objectif principal aujourd’hui. J’espère que j’ai pu le faire. Je suis super fier et heureux. Nous avons mis toute notre énergie dans ce combat et avons apprécié chaque mètre. C’est spécial que tout se soit réuni dans ce bel endroit. Je me sens comme chez moi. J’ai passé toute mon enfance à deux pas d’ici », a réagi Roglic.

Victime d’un saut de chaine lors de ce contre-la-montre, le Slovène n’a pas paniqué. « Je n’ai pas pensé à abandonner un seul instant. Ce sont des choses qui arrivent dans le cyclisme. J’ai gardé mon sang-froid et j’ai remis la chaîne. J’ai retrouvé mon rythme et j’ai tout donné. Au final, cela a suffi pour ce grand résultat. Il s’est passé beaucoup de choses sur le chemin de cette victoire. Je n’ai jamais baissé les bras et j’étais entouré des bonnes personnes ; nous avons obtenu ce magnifique résultat ensemble. Les fans étaient incroyable. C’est un jour dont je me souviendrai toute ma vie« , a déclaré un Roglic ému.