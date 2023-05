9ème de l’étape reine ce vendredi, Thibaut Pinot ambitionne un top 5 au classement général final pour son dernier Giro.

9ème de l’étape reine du Giro avec les favoris du général, Thibaut Pinot s’est replacé à la 6ème place du général à l’issue de cette 19ème étape, à 17 secondes de la 5ème place d’Edward Dunbar (Team Jayco-AlUla). Le Franc-Comtois compte bien tout donner lors du contre-la-montre de demain sur les terribles pentes du Monte Lussari pour rentrer dans le top 5.

« C’était une étape dure et stressante. Il y avait pas mal de pression ce matin avec le maillot bleu en jeu. Il fallait faire de bons calculs et avoir de bonnes jambes. Ben Healy a tenté le tout pour le tout et ne m’a fait aucun cadeau. J’ai gaspillé plus d’énergie en début d’étape par rapport aux autres coureurs du classement général. Il a fallu vraiment me concentrer sur le final et ne pas penser aux efforts que j’avais faits. Je suis satisfait de ma journée et rassuré. J’espère bien récupérer, car c’était éprouvant aujourd’hui. Ça va être stressant jusqu’au bout et je vais tout donner. J’ai un top 5 à aller chercher et je vais me battre pour ça. Je veux essayer de réaliser le plus beau chrono de ma vie », indique Thibaut Pinot.