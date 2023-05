2ème de la 18ème étape du Giro, Thibaut Pinot remonte à la 7ème place du classement général et reprend le maillot Azzuro de meilleur grimpeur.

Toujours pas de victoire pour Thibaut Pinot sur ce Giro 2023. Comme lors de la 13ème étape, on y aura cru. Battu au sprint par le champion d’Italie Filippo Zana, le Franc-Comtois doit se contenter d’une nouvelle deuxième place. Il remonte également à la 7ème place du classement général, à 4:43″ de Geraint Thomas, et reprend le maillot Azzuro de meilleur grimpeur à trois jours de l’arrivée à Rome.

« J’ai pris beaucoup de plaisir. Il n’y avait pas de calcul avec une échappée où tout le monde tournait bien. C’est le vélo que j’aime. Ce n’était pas facile au niveau du moral ces derniers jours. Quand ça marche comme aujourd’hui, tu sais pourquoi tu repars au combat. J’ai été malade, j’ai eu des douleurs au dos que je n’avais plus. Mais je suis rassuré après avoir passé du temps avec le staff médical. Le fait de rejouer une victoire, c’était important pour moi. C’était une belle étape de montagne, je perds au sprint, mais j’ai moins de regrets que vendredi. Je n’étais pas dans une super journée, sinon je serais parti seul. Je reprends le maillot bleu et fais une belle remontée au général. Maintenant, il va falloir bien récupérer pour suivre les leaders, défendre ce maillot et aller chercher un bon résultat », a régi Thibaut Pinot.