Une nouvelle grosse étape de montagne attend les coureurs pour ce 18ème jour de course. Dès les premiers kilomètres, les coureurs monteront le Passo della Crosetta (11 km, 7% de pente) avant de prendre la vallée de Piave, jusqu’à Pieve di Cadore. La course entre dans la vallée de Boite et monte la Forcella Cibiana (9,6 km, 8% de pente), puis entre dans le Val di Zoldo pour l’ascension finale.

Les 15 derniers kilomètres du Val di Zoldo sont divisés en deux parties. La première partie, Coi, sera la plus difficile avec 5,8 km à 9,7% de moyenne. Après avoir franchi le sommet à 5 kilomètres de l’arrivée, la deuxième partie de l’ascension du Val di Zoldo attend les coureurs. Moins raides que la première partie, les 2,7 derniers kilomètres sont à 6,4% de pente moyenne. Si personne n’est dangereux au général, l’échappée pourrait aller au bout. Les favoris du classement général devraient de nouveau se tester dans le final de l’étape.

Nos favoris : Lorenzo Fortunato, Aurélien Paret-Peintre, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Joao Almeida.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 30 sur Eurosport 1.