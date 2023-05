Joao Almeida (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la 16ème étape du Giro d’Italia. Le Portugais s’est isolé dans les plus forts pourcentages de la dernière difficulté du jour, le Monte Bondone. À 4,5 kilomètres de l’arrivée, Almeida est rejoint par Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) tandis que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ne peut pas y aller. Sur la ligne, Almeida s’impose au sprint devant Thomas. Primoz Roglic prend la 3ème place de l’étape à 25 secondes du duo de tête juste devant Edward Dunbar (Team Jayco-AlUla) qui prend une belle 4ème place. Geraint Au classement général, Thomas reprend le maillot rose de leader à Bruno Armirail (Groupama-FDJ) qui a été distancé dans la dernière difficulté. Le Gallois compte désormais 18″ d’avance sur Almeida et 29″ sur Primoz Roglic.

La réaction de Joao Almeida

« Une victoire spéciale, un rêve devenu réalité. Je me sentais bien et toute l’équipe était extraordinaire. J’ai travaillé avec Thomas pour mettre des secondes entre nous et Roglic, mais ensuite mon objectif principal était la victoire d’étape. J’essaie de m’améliorer jour après jour pour devenir la meilleure version de moi-même. »

La réaction de Geraint Thomas

« Ce fut une journée très difficile, beaucoup de montées, je suis content de la façon dont ça s’est passé. Je me suis retrouvé devant avec Almeida, il était meilleur au sprint. Je ne suis pas surpris par lui, c’est un très bon coureur et un solide prétendant au maillot rose. »

Le classement de la 16ème étape du Giro