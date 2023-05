Avec une échappée qui aura été au bout, Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 15e étape du 106e Giro d’Italia, les 195 km de Seregno-Bergamo. Ben Healy (EF Education-EasyPost) et Marco Frigo (Israel – PremierTech) ont terminé respectivement deuxième et troisième. L’Américain, coéquipier de Joao Almeida, a décroché sa plus belle victoire de carrière et sa première sur un grand tour. Bruno Armirail (Groupama – FDJ) conserve le maillot rose même s’il concède 33 secondes.

Des leaders au classement général prudents

Les leaders placés au classement général ont été prudents, ne lançant pas les hostilités en montée malgré un terrain propice aux attaques, avec quatre ascensions répertoriées. Cette situation a été favorable pour le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), qui a pu s’accrocher au groupe principal et conserver le maillot rose qu’il portait pour la première fois de sa carrière. Toutefois, il a perdu 33 secondes suite à une cassure dans les derniers kilomètres. Il entamera la troisième et dernière semaine de la compétition en tant que leader, mardi, avec une avance de 1’08 » sur Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

Une victoire de prestige pour McNulty

Brandon McNulty a réalisé une performance exceptionnelle, en s’imposant dans cette étape de montagne, qui plus est, lors d’un grand tour. L’Américain a fait preuve d’une grande intelligence tactique pour s’extraire de la poursuite en compagnie de Ben Healy, réussissant à remporter la victoire avec plus de 20 secondes d’avance sur le peloton.

McNulty : « C’est un sentiment indescriptible. C’était mon grand objectif en venant ici de remporter une étape. Dans la dernière montée, je suis passé à l’attaque mais Ben Healy l’a contré et j’ai pensé que ma course était terminée. J’ai réussi à me battre et à la fin, il ne restait plus que le dernier coup de pied et le sprint et je l’ai fait. Nous sommes venus ici pour le classement général et mon objectif était de remporter une étape, alors maintenant que c’est fait, nous pouvons nous concentrer sur le classement général. »

Le Giro 2023 est entré dans la dernière semaine de compétition, alors que seuls quelques secondes séparent le leader Bruno Armirail de l’excellent Geraint Thomas. Les prochaines étapes seront décisives pour les candidats au titre, avec notamment une montée de 35 kilomètres lors de l’ultime étape. Tout peut encore changer dans les jours à venir.

Résultats de l’étape

1 – Brandon McNulty (UAE Team Emirates) – 195 km en 5h13’39 », av. vitesse 37.303 km/h

2 – Ben Healy (EF Education-EasyPost) s.t.

3 – Marco Frigo (Israel – PremierTech) s.t.

Classement général

1 – Bruno Armirail (Groupama – FDJ)

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) à 1’08 »

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) à 1’10 »