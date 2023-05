Bruno Armirail (Groupama-FDJ) devient le premier Français à endosser le maillot rose depuis Laurent Jalabert en 1999.

Membre de l’échappée matinale lors de la 14ème étape du Giro ce samedi, Bruno Armirail s’est emparé du maillot rose. Il devient le premier Français à porter le maillot rose depuis Laurent Jalabert en 1999. Il compte désormais 1:41″ d’avance sur Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

« Ce n’était pas vraiment le plan. Le but, c’était de prendre l’échappée et de viser la victoire d’étape. J’étais très loin d’imaginer prendre le maillot rose ce soir. Avec Rudy Molard, on en avait parlé. On avait dit qu’il se peut qu’une échappée prenne 15 minutes un jour puis j’étais dedans. Je n’arrive pas à réaliser que je prends le maillot rose aujourd’hui. J’avais essayé lors de la 4ème étape et j’étais déçu de ne pas être dans une bonne journée. Je n’y pensais pas vraiment, je pensais plus à la victoire d’étape, mais pour l’équipe, c’est super après la deuxième place de Thibaut hier, c’est vraiment super. Pour moi, personnellement, c’était un rêve. Je n’en reviens toujours pas », a réagi Bruno Armirail.