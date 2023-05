Pour commencer cette troisième semaine, cette 16ème étape du Giro nous promet une belle bataille avec plus de 5000 mètres de dénivelé au programme. La première partie de l’étape longe la rive du lac de Garde, avec plus de 30 tunnels. Passé Riva del Garda, l’itinéraire emprunte une série de cols. Les coureurs affronteront le Passo di Santa Barbara (12 km, pente moyenne supérieure à 8 %) et le Passo di Bordala (4,5 km environ 7 %), pénétrant dans la vallée de l’Adige et, après Rovereto, la Vallarsa. Après les ascensions consécutives de Matassone (env. 13 km à 5%) et de Serrada (17 km à 5,5%), le parcours passe par Folgaria pour revenir vers l’Adige. Vient enfin la montée vers le Monte Bondone depuis le versant d’Aldeno (20 km, pente moyenne 6,8%, plafonnement à 15%).

Nos favoris : Primoz Roglic, Geraint Thomas, Damiano Caruso.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 05 sur Eurosport 1.