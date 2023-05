Vainqueur de la 4ème étape et actuellement 13ème du classement général, Aurélien Paret-Peintre se confie avant la troisième semaine du Giro.

Présent en conférence de presse, ce lundi, à l’occasion de la 2ème journée de repos du Giro, Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a répondu aux questions avant d’aborder cette troisième semaine du Giro. À 27 ans, le grimpeur français aborde cette dernière semaine à la 13ème place du classement général, à 4:30″ du maillot rose Bruno Armirail.

Aurélien Paret Peintre :

« Ma position au classement général est un peu compliquée. Je suis entre les deux. Je suis trop proche de la tête pour pouvoir me glisser dans une échappée. C’est un peu compliqué à remonter des places via une échappée. Je vais déjà prendre l’étape de demain avec une grosse arrivée au sommet. En espérant qu’il y ait une belle explication entre les leaders pour voir où je me situe. Soit je remonterai des places, soit je reperdrai du temps si je ne suis pas assez fort, comme ça je pourrais me projeter dans des échappées jeudi et vendredi. Pour l’instant, c’est un peu compliqué. Comme hier, j’aurais bien aimé me glisser dans l’échappée, mais je me doutais bien que Groupama n’allaient pas me laisser sortir aussi facilement. »

« Un top 10 à la pédale avec les favoris, c’est encore difficile à me prononcer. On n’a eu qu’une semi-explication à Crans Montana. En plus cette étape était raccourcie et qui change un peu la donne avec moins de fatigue dans le dernier col. Je me doute bien qu’à la pédale je ne vais pas remonter dans le top 5,6 ou 7. Après, il faudra que je sois concentré tous les jours. Il peut y avoir des défaillances, à moi de ne pas en avoir. La dernière étape reine, ce sera vendredi avec beaucoup de passages en haute altitude. Pour les grands leaders, il n’y a pas encore eu de grande explication parce que tout le monde attend et sait qu’il y a cette troisième semaine derrière », conclut Aurélien Paret-Peintre.