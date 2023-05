Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Giro. Après un début d’étape très rapide, l’échappée a mis près de 90 kilomètres à se dessiner. À l’avant, on retrouve 7 hommes dont Andreas Leknessund (Team DSM), Warren Warguil (Arkéa-Samsic) et Aurélien Paret-Peintre. Dans la dernière ascension, Leknessund et Paret-Peintre s’isolent en tête de course. Quelques kilomètres plus loin, le Français s’impose au sprint devant le Norvégien et signe la 3ème victoire de sa carrière chez les professionnels. Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) prend la 3ème place de l’étape. Derrière, pas de mouvement au sein du groupe des favoris qui franchit la ligne à 2:01″. Bien placé au classement général ce matin (+1:40″), Leknessund s’empare du maillot rose de leader. Il compte 28″ d’avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 30″ sur le vainqueur du jour, Aurélien Paret-Peintre.

La réaction d’Aurélien Paret-Peintre

« Mon principal objectif cette année, c’était le Giro, donc je me suis beaucoup entrainé pour aujourd’hui, pour ces trois semaines. Aujourd’hui, c’était un jour pour l’échappée. C’est un jour parfait pour moi. L’échappée était très dure à prendre. Je savais que j’étais plus rapide que lui (Leknessund, ndlr) donc on a collaboré jusqu’à la ligne. Je pense qu’il prend le maillot rose, donc tout le monde est content ».

Le classement de la 4ème étape du Giro d’Italia 2023