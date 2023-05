Pour cette 5ème étape du Giro, les coureurs s’élanceront d’Atripalda, dans la province d’Avellino et prendront la direction de la mer Tyrrhénienne avec une arrivée à Salerno. Avec 171 kilomètres au programme, le début d’étape sera vallonné et devrait favoriser les échappées. Mais les 60 derniers kilomètres, en bord de mer, favoriseront un regroupement général et on devrait assister à un sprint massif dans les rues de Salerno.

Nos favoris : Mads Pedersen, Jonathan Milan, Kaden Groves, Alberto Dainese, Michael Mattehws.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur Eurosport 1.