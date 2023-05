La 4ème étape du Giro d’Italia a lieu ce mardi 9 mai. 175 km et 3500m de dénivelé positif sont au programme pour les coureurs. Entre La Venosa et Lago Laceno, 3 difficultés seront à escalader avec le Passo delle Crocelle (13,5 km à 4,3%), le Valico di Monte Carruozzo (8,8 km à 4,9%), avant la montée finale vers le Lago Laceno (9,7 km à 6,1%), où les 4 derniers kilomètres sont à près de 9% de pente moyenne. L’arrivée ne sera pas jugée au sommet de la difficulté, mais 3 kilomètres plus loin. On devrait assister à une première explication entre les favoris lors de cette 4ème étape.

Nos favoris : Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Tao Geoghegan Hart.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 45 sur Eurosport 1.