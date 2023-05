Le coureur australien de la Team Jayco AlUla, Michael Matthews, a été le plus fort dans cette troisième étape du Tour d’Italie et a remporté la victoire au sprint devant un peloton qui avait perdu ses meilleurs sprinteurs après l’ascension des deux principales difficultés du jour. Grâce à cette victoire, Matthews a récompensé les efforts de son équipe qui a roulé toute la journée pour lui.

Thibault Pinot prend le maillot bleu de meilleur grimpeur

Du côté des grimpeurs, Thibault Pinot de la Groupama-FDJ s’est distingué en s’emparant du maillot bleu de meilleur grimpeur. Le coureur français a en effet été le plus performant dans les deux principales difficultés de la journée, la Valico dei Laghi di Monticchio et la Valico La Croce, et a ainsi engrangé des points pour le classement de la montagne. Il portera donc le maillot de meilleur grimpeur lors de l’étape suivante.

Le top 5 de la troisième étape

1. Michael Matthews (Jayco AlUla), en 5 h, 02′ 00 » 2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) m.t 3. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) m.t 4. Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) m.t 5. Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) m.t

Le classement de la 3ème étape du Giro 2023