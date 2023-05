6ème du contre-la-montre inaugural du Giro à 43″ de Remco Evenepoel, Primoz Roglic est satisfait de sa performance.

Grand favori de ce Giro d’Italia avec Remco Evenepoel, Primoz Roglic a cédé 43″ au Belge lors de ce premier contre-la-montre hier. 6ème de l’étape, le Slovène est optimiste pour la suite du Giro. « Les jambes étaient bonnes, j’en suis content. J’ai roulé aussi vite que j’ai pu, et après aujourd’hui, je suis optimiste. Il reste encore 20 étapes à parcourir », indique le Slovène.

« Bien sûr, vous voulez finir devant vos rivaux, mais c’est un résultat solide. Je n’ai pas trois minutes de retard. Evenepoel a été plus rapide aujourd’hui. En fin de compte, tout dépend de qui est en tête après 21 jours, et je ne pense pas que j’aurais pu aller plus vite », a réagi Roglic au soir de la 1ʳᵉ étape.