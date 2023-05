Gaia realini (Trek-Segafredo) a remporté, ce samedi, la 6ème étape de la Vuelta Femmes devant Annemiek Van Vleuten (Movistar Team). Le début de l’étape a été marquée par les vents violents. À plus de 70 kilomètres de l’arrivée, le peloton s’est scindé en deux, et la porteuse du maillot rouge, Demi Vollering (Team SD Worx) a été piégée. Dans les deux dernières ascensions, Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) accélère et fait exploser le groupe à l’avant, seule Gaia Realini parvient à suivre la championne du monde dans le Puerto de Campo El Hayal.

Confusion à l’arrivée

Quelques kilomètres plus loin, Realini s’impose au sprint devant Van Vleuten à la photo finish. L’italienne est annoncée vainqueure dans un premier temps, mais quelques minutes plus tard, l’organisation annonce Van Vleuten gagnante. Finalement, la victoire est attribuée à Realini après une période de confusion. Derrière, Loes Adegeest (FDJ-Suez) règle au sprint le groupe des favorites, qui terminent à 1:04″. Au classement général, Van Vleuten s’empare du maillot rouge et compte 1:11″ d’avance sur Vollering avant la dernière étape demain.

Le classement de la 6ème étape de la Vuelta Femmes