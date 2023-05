En passant en tête lors des deux difficultés du jour, Thibaut Pinot s’est emparé du maillot azzurro de meilleur grimpeur du Giro.

Après avoir perdu du temps dans le final de la 2ème étape hier, Thibaut Pinot s’est emparé du maillot azzurro de meilleur grimpeur du Giro lors de la 3ème étape, ce lundi. « Aller chercher ce maillot n’était pas dans les plans, mais j’en ai parlé avec Rudy Molard, car il n’y avait plus d’échappée, et je me suis décidé. C’est toujours ça de pris. Les maillots de la montagne des Grands Tours m’ont toujours attiré, donc c’est cool. Et puis ça casse la spirale de ce début de Giro, après la chute de Rudy, le chrono et la cassure d’hier », indique Pinot.

« On repart sur de bonnes bases. Le Grand Prix de la montagne peut devenir un objectif, mais pour l’instant, il n’en est pas un. Je suis focalisé sur le général. En tout cas, ça ne m’a pas coûté d’énergie d’aller prendre ces points et ça m’a permis d’être placé pour les descentes, sur des routes qui étaient glissantes« , conclut le Franc-Comtois.