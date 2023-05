Kaden Groves (Alepcin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Giro d’Italia. Au terme d’une étape pluvieuse, l’Australien s’est imposé au sprint devant Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Le final de l’étape, très nerveux, a été marqué par plusieurs chutes. À 7 kilomètres de l’arrivée, Primoz Rolgic (Jumbo-Visma) chute avant de réintégrer le peloton quelques kilomètres plus loin. À 2 kilomètres de la ligne, c’est Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) qui tombe à son tour pour la deuxième fois de la journée, après une première chute plus tôt dans l’étape (sans gravité). Dans l’emballage final, suite à un accrochage avec Alberto Dainese (Team DSM), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) est, lui aussi, victime d’une chute.

Au classement général, Andreas Leknessund (Team DSM) conserve son maillot rose et compte toujours 28″ d’avance sur Remco Evenepoel, qui a été reclassé dans le temps du vainqueur après sa chute dans les 3 derniers kilomètres.

La vidéo du dernier kilomètre de la 5ème étape du Giro

Watch now the last km of stage 5 of the Giro d'Italia 2023🔻

.

Guarda ora l'ultimo km della tappa 5 del Giro d'Italia 2023.🔻#Giro #GirodItalia @Expo2030Roma pic.twitter.com/1mXRoduimI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2023

Le classement de la 5ème étape du Giro d’Italia