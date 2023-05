Après la victoire de Thomas de Gendt l’année dernière, Naples sera à nouveau ville de départ et d’arrivée lors de la 6ème étape du Giro d’Italia 2023. Le parcours sera moins difficile cette fois, mais les coureurs devront escalader le Valico di Ciunzi (8,3 km à 6,3%) et le Picco Sant’Angelo (9 km à 4%), dans les 100 premiers kilomètres. L’étape sera courte avec 162 kilomètres et flirtera avec la côte amalfitaine et Pompéi, avant une probable arrivée au sprint en bord de mer, sur la Via Caracciolo. Les 50 derniers kilomètres sont plutôt plats et favoriseront une arrivée groupée.

Nos favoris : Mads Pedersen, Michael Matthews, Kaden Groves, Jonathan Milan, Fernando Gaviria.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 45 sur Eurosport 1.