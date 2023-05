Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape du Giro d’Italia. La fin de l’étape a été animée avec une belle bagarre entre le peloton et les deux derniers rescapés de l’échappée : De Marchi (Team Jayco-AlUla) et Clarke (Israel – Premier Tech). Mais dans le dernier kilomètre, les deux hommes de tête se regardent et se font reprendre à 300 mètres de la ligne. Mads Pedersen surgit et devient vainqueur d’étape sur les trois Grands Tours. Il devance le maillot cyclamen Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Au classement général, Andreas Leknessund (Team DSM) garde le maillot rose avant l’arrivée au Gran Sasso d’Italia demain.

La réaction de Mads Pedersen

« Je suis très heureux. C’est pour ça que nous sommes venus ici. Il a été difficile de rattraper les coureurs de l’échappée. Nous avons dû utiliser tous nos coéquipiers tôt. Il a également été difficile de réagir à Gaviria. »

Le classement de la 6ème étape du Giro d’Italia 2023