La huitième étape du Giro d’Italia, longue de 207 km, s’élancera de Terni et arrivera à Fossombrone. Le final de l’étape sera éprouvant, avec des ascensions délicates, comme le Monte delle Cesane (7,8 km à 6,5%) et, surtout, le Muro dei Cappuccini. À 6 kilomètres de l’arrivée, cette ascension de 1,5 km à 12% sera une rampe de lancement idéale pour les puncheurs les plus explosifs. Un petit groupe de favoris pourrait se disputer la victoire d’étape à moins que l’échappée ne parvienne à aller au bout.

Nos favoris : Ben Healy, Koen Bouwman, Lorenzo Rota, Primoz Roglic, Remco Evenepoel

Comment suivre l’étape : Dès 12 h 00 sur Eurosport 1