Cette 15ème étape du Giro, disputée entre Seregno et Bergamo promet un grand feu d’artifice sur des routes qui en font un « petit » Tour de Lombardie de 195 km. Les coureurs affronteront le Valico di Valcava (11,6 km à 8%), le Selvino (11,1 km à 5,6%), le Miragolo San Salvatore (5,2 km à 7%) et la Roncola Alta (10 km à 6,7%), avant le dernier tronçon sur pavé qui mène à Bergamo Alta. Il n’y aura pas un mètre pour respirer et tous les scénarios sont envisageables.

Nos favoris : Magnus Cort, Vincenzo Albanese, Derek Gee, Ben Healy.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 55 sur Eurosport 1.