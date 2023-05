2ème de la 13ème étape du Giro d’Italia derrière Rubio, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) reprend le maillot Azzuro de mailleur grimpeur.

Il n’aura pas manqué grand-chose à Thibaut Pinot pour lever les bras sur un Grand Tour à nouveau. Ce vendredi, lors de la 13ème étape du Giro, le Franc-Comtois est passé près de la victoire en terminant 2ème de l’étape derrière Rubio. Avec cette 2ème place, Pinot reprend le maillot Azzuro de meilleur grimpeur et remonte à la 10ème place du général.

« Il y a beaucoup de déception. Je voulais gagner une étape sur ce Giro, j’échoue de peu. J’ai tout donné et finalement ça se joue au sprint… Ce sont les étapes que j’aime. Tu vas à fond du départ à l’arrivée. J’ai voulu forcer mon destin. J’avais la rage pendant toute la montée. J’ai mis mes tripes sur la route. Je fais 2ème en n’ayant pas de regrets, car si je ne roule pas, on se fait reprendre par le groupe maillot rose. Ce Giro, c’est le plus difficile que j’ai couru dans ma carrière, mais c’est la beauté de cette course. C’est ce qui fait sa légende. J’espère surtout avoir d’autres occasions de lever les bras, ce serait merveilleux. Je suis pressé d’être en troisième semaine », réagit Thibaut Pinot.