Einer Rubio (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 13ème étape du Giro d’Italia. En raison des conditions météo difficiles, l’étape a été raccourcie à 74,6 kilomètres. Le Colombien Rubio s’est imposé au sprint au sommet de Crans-Montana devant ses compagnons d’échappée Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost). Derrière, plusieurs coureurs ont attaqué dans le groupe des favoris comme Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) ou encore Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). Les trois premiers du classement général : Thomas, Roglic et Almeida terminent dans le même groupe à 1:35″. Au classement général, Thibaut Pinot remonte à la 10ème place et reprend le maillot Azzuro de meilleur grimpeur du Giro.

La réaction d’Einer Rubio

« Ça a été difficile avec le mauvais temps. Mais il fallait que je continue. Je savais que Pinot était très fort. Il fallait que je finisse avec lui et que je le joue bien tactiquement. Il me faudra du temps pour réaliser que j’ai gagné une étape du Giro d’Italia. Je ne pensais pas que je le ferais. »

La réaction de Geraint Thomas

« Nous sommes restés calmes lorsqu’un petit groupe a entrepris la première ascension. Nous avons gardé le contrôle avec Ben Swift et Pavel Sivakov qui ont donné le ton. Super course par eux. La façon dont ça s’est passé à la fin l’a rendu assez difficile à attaquer. Mais Primoz est probablement content de me laisser dans la Maglia Rosa pour quelques jours de plus. J’attends quelque chose de plus de sa part la semaine prochaine ».

Le classement de la 13ème étape du Giro d’Italia