Le coureur allemand Nico Denz (BORA-Hansgrohe) a réalisé une performance remarquable en remportant la 12e étape du Giro, ce jeudi. Il a réglé un sprint à trois et s’est ainsi adjugé sa première victoire d’étape sur un Grand Tour.

Parti d’une échappée matinale composée d’une trentaine de coureurs, le peloton n’a pas su rattraper Nico Denz qui s’est isolé à moins de 100 kilomètres de Rivoli. Avec Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech), Toms Skujins (Trek – Segafredo) et Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), ils ont été à la tête de la course jusqu’à l’arrivée.

Dans la grande ascension du jour, le Colle Braida, Denz a su se montrer très résistant et digne de confiance en basculant avec ses compagnons d’échappé malgré les obstacles difficiles.

Le peloton est resté calme et sans encombre. Aucun candidat au classement général n’a montré un signe de faiblesse, y compris Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) qui reste en rose. En revanche, la chute des coureurs de la DSM a marqué cette 12e étape, où la pluie était également présente. Le quatrième au classement général, Andreas Leknessund, a notamment été impliqué dans la chute.

Nico Denz a déclaré : « C’est mon plus grand succès. J’étais proche lorsque j’ai perdu contre Matej Mohoric (2e) à Gualdo Tadino en 2018, mais je n’avais jamais gagné une course comme celle-ci jusqu’à aujourd’hui. Le sprint pouvait sembler facile mais il n’a pas été facile d’y arriver. Tous mes adversaires étaient forts dans la montée, notamment Seb Berwick. J’étais concentré sur le final. Je le connaissais bien. La petite montée à 2 km de l’arrivée était le point clé. J’ai lancé mon sprint de loin et j’ai réussi à rester devant. »



Le maillot Rose Geraint Thomas a déclaré : « Cela a été une lutte acharnée pour que l’échappée prenne forme. Une fois qu’ils sont partis, Ben Swift a fait un travail impressionnant sur le plat et Pavel Sivakov a gardé un bon rythme dans la montée. L’équipe a pris un coup hier mais nous avons bien rebondi. Demain, ce sera le premier grand test. Nous devons nous attaquer à ce qui nous attend. Nous devons nous adapter à la course, comme aujourd’hui, à 30 km de l’arrivée, Pavel a mis fin à toutes les attaques.

La liste des abandons grossis encore

Les abandons de Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Harm Vanhoucke (DSM), Alessandro Covi (UAE Team Emirates) et Mikaël Cherel (AG2R Citroën), tous malades, sont aussi à noter.