Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 11ème étape du Giro. L’Allemand s’est imposé au sprint à la photo-finish devant le maillot cyclamen Jonathan Milan (Bahrain-Vicorious) et Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team). Ackermann signe la 39ème victoire de sa carrière, la première pour lui en 2023. À 68,5 kilomètres de l’arrivée, plusieurs favoris, dont Roglic, Thomas, mais aussi Geoghegan Hart ont chuté dans le peloton. 3ème du général, Geoghegan Hart n’est pas reparti et a été transporté à l’hôpital. À l’issue de cette 11ème étape, Geraint Thomas conserve son maillot rose, toujours 2″ devant Rolgic.

La réaction de Pascal Ackermann

« C’est une victoire très spéciale pour moi, ma première cette année après que je me sois cassé le coccyx l’an dernier. Aujourd’hui, pour la première fois, j’ai demandé à mes coéquipiers de m’emmener aux premières positions. J’ai montré que je pouvais le faire et je suis super content aujourd’hui. Tous les sprinteurs sont très forts et l’arrivée a été très tendue. Je ne savais pas à quel point c’était glissant, alors j’ai décidé de prendre l’avant tôt. Cavendish était très fort. Maintenant, nous allons travailler pour les grimpeurs et j’espère que la deuxième victoire de notre équipe arrivera bientôt. »

La réaction de Geraint Thomas

« Comme d’habitude, nous nous disputions la position, un gars d’UAE est tombé à côté de moi. Nous étions à peu près au même endroit. Malheureusement, Tao est gravement blessé. C’est évidemment une grosse perte. Il allait très bien. Il était dans une très bonne position et c’est très malheureux de le perdre de cette façon. »

Le classement de la 11ème étape du Giro d’Italia