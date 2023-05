Le peloton du Giro n’empruntera pas le sommet du Col du Grand-Saint-Bernard à 2469 mètres d’altitude lors de la 13ème étape, en raison des chutes de neige. Les coureurs effectueront tout de même 25,7 km de montée à 5% pour atteindre 1878 mètres avant d’emprunter le tunnel et de rejoindre la descente quelques kilomètres plus loin.

« Compte tenu des chutes de neige exceptionnelles et du risque d’avalanches, il est annoncé que la course ne passera pas par le col du Grand-Saint-Bernard, mais par le tunnel. L’ascension du Grand-Saint-Bernard reste un GPM de 1ʳᵉ catégorie, et l’attribution des points aura lieu en conséquence. Suite à ce changement, l’étape aura une longueur de 199 km« , précise l’organisation du Giro.