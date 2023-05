Souffrant, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ne prendra pas le départ de la 13ème étape du Giro ce vendredi.

Nouvel abandon de taille sur le Giro. Tombé malade, le Danois Mads Pedersen ne prendra pas le départ de la 13ème étape. Vainqueur d’étape à Naples, il y a quelques jours, Pedersen était classé 2ème au classement du maillot cyclamen, à 24 points de Jonathan Milan (Bahrain-Victorious).

🚨 Unfortunately we have to report that @Mads__Pedersen won’t take the start at today’s stage of the #Giro.

Mads had a troubled night with a cough. He woke up this morning with a sore throat and tracheitis and is not fit to race.

Heal up, Mads 💪 pic.twitter.com/Hn6pgCWBaE

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 19, 2023