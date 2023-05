Filippo Zana (Team Jayco-AlUla) a remporté, ce jeudi, la 18ème étape du Giro d’Italia. Membre de l’échappée matinale, le champion d’Italie s’est imposé au sprint devant Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Warren Barguil (Team Arkéa-Samsic) prend la 3ème place de l’étape. Derrière, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a attaqué et a distancé Joao Almeida (UAE Team Emirates), qui concède 21″ au Slovène. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) est lui parvenu à suivre Roglic et conforte son maillot rose de leader. Le Gallois compte désormais 29″ d’avance sur Primoz Roglic, qui s’empare de la 2ème place du classement général, et 29″ sur Joao Almeida, 3ème.

La réaction de Filippo Zana

« Je n’arrive toujours pas à y croire. Je dois remercier l’équipe, car ils m’ont donné cette opportunité. Je suis arrivé au Giro à 100%. J’ai bien joué mes cartes dans le final, c’était une opportunité qui se présente peu de fois dans la vie et je l’ai pris. Gagner en portant le Tricolore est quelque chose de spécial. »

La réaction de Geraint Thomas

« C’est une journée agréable. J’ai pris du temps sur Almeida et je n’ai pas été largué par Primoz. Je me sentais plutôt bien, toujours sous contrôle, mais Primoz est évidemment allé fort. Ce n’était pas facile. C’est agréable doubler l’avantage sur Almeida mais Primoz a eu une mauvaise journée l’autre jour, je veux juste être constant jusqu’à la fin. »

Le classement de la 18ème étape du Giro d’Italia