Avant le contre-le-montre décisif du Monte Lussari ce samedi, Primoz Roglic est 2ème du Giro à 26 secondes du maillot rose Geraint Thomas.

4ème de l’étape reine du Giro ce vendredi, Primoz Roglic a repris 3 secondes au maillot rose Geraint Thomas. Après avoir perdu du temps en début de semaine, le Slovène semble aller de mieux en mieux lors de cette troisième semaine de course. 2ème au classement général à 26 secondes de Geraint Thomas, le contre-la-montre du Monte Lussari ce samedi s’annonce décisif.

