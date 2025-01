Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la première manche du Challenge de Majorque 2025, le Trofeo Calvia. On a assisté à une course très mouvementée avec des nombreuses attaques dans le peloton. À 24 kilomètres de l’arrivée, un trio parvient à faire la différence, avec Frederik Wandahl (Red Bull Bora-Hansgrohe) et deux coureurs de la XDS Astana Team, Cristian Scaroni et Clément Champoussin. Le Français coince dans la dernière difficulté et laisse filer les deux hommes de tête. Dans le final, Jan Christen parvient à faire la jonction seul sur la tête de course. Dans le dernier kilomètre, le Suisse place son attaque décisive et s’impose en solitaire. Il devance Cristian Scaroni et son coéquipier Antonio Morgado.

¡Jan Christen no espera! El corredor de Emirates no da opción al ‘sprint’ y se lleva la etapa 1 de la @ChallengeMca pic.twitter.com/QRZ9Zvs0Ul — Teledeporte (@teledeporte) January 29, 2025

Le classement du Trofeo Calvia 2025

Jan Christen Cristian Scaroni Antonio Morgado

